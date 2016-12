© RTL Télé Lëtzebuerg

Zanter dësem September kritt een d'Jumboskaart net méi bis 27 Joer, ma nëmmen nach bis 25. Dat huet e Mëttwoch d'ACEL an engem Communiqué bedauert.



Fir de Vizepresident vun der ACEL, de Laurent Heyder, sinn d'Leit hei kal erwëscht ginn. Et misst ee bedenken, datt eng Jumboskaart 75 Euro kascht an en M-Pass der 440. Alleguer déi Leit, déi elo 25 Joer hunn, haten d'Jumboskaart wuel nach fest ageplangt.



Aktuell ass d'Studentenorganisatioun mam Transportminister François Bausch an dem Héichschoulminister Marc Hansen a Verhandlunge fir den ëffentlechen Transport fir Studente gratis ze maachen. D'Regierung hätt hei schonn Efforte gemaach a géif weider nodenke fir d'Tariffer, virop fir déi Jonk, unzepassen.



Dozou gehéieren déi Jonk bis 18 Joer, déi nach an d'Schoul respektiv d'Lycéeë ginn. Dann denkt een awer och iwwert eng Réi Méiglechkeeten no fir d'Studente respektiv d'Leit déi an der Léier sinn. Fir de François Bausch dierft een no der Chrëschtvakanz fäerdeg si mat den Iwwerleeungen an dann dierften nach eng Réi Ännerunge kommen.

Am Januar géifen déi 2 concernéiert Ministeren sech nach emol mat der Studentenorganisatioun ACEL gesinn. Villes géif drop hindeiten, datt geschwënn d'Studenten den ëffentlechen Transport fir näischt kréien an d'Jumboskaart, wei et se an der haiteger Form gëtt, verschwënnt.