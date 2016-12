Am Lokale gouf d'Police an der Nuecht op en Mëttwoch gläich zweemol geruff, well Leit, déi ze vill gedronk haten, randaléiert hunn.

Géint 1.30 Auer war et zu Diddeleng, wou eng Fra, déi sou staark alkoholiséiert war, datt se an d'Spidol bruet gouf, dunn do randaléiert huet. Si koum an Arrest.Grad ewéi e Mann, deen zu Ettelbréck eng Entréesdier aus Glas futti geschloen an sech dobäi blesséiert hat.