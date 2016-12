Géint 9 Auer huet esou ee falsche Beamte bei engem eeleren Här zuan der Rue Victor Feyder geschellt a sech als Member vun der "Police Nationale de la France" ausginn. Hien huet esouguer en Ausweis, wuel ee gefälschten, gewisen.Wéi de Mann du gefrot huet, wou am Haus d'Wäertsaache wieren, ass dat dem Awunner verdächteg virkomm an hien huet de Mann fortgeschéckt.Dee falsche Polizist huet eng wäiss Hautfaarf, ass zirka 30 Joer al an 1,70 m grouss. En hat kuerz Hoer an eng schwaarz Jackett un.Géint 10.10 Auer gouf dunn och vue falsche franséische Polizist gemellt. An och hei gouf sech ausgewisen, ma e geneeë Bléck op den Ausweis gouf refuséiert.Déi Lëtzebuerger Police betount, datt si ni esou virgeet, dat wier total onüblech.Dee Verdächtegen hei war zirka 30 Joer al an huet Franséisch geschwat. En hat eng gro Jackett an eng blo Box un. An um Kënn hat en e Baart.Géint 11 Auer koum et dunn zuan der Rue principale zu engem ähnleche Virfall, wéi sech och hei bei enger eelerer Damm iwwert d'Bijouen am Haus renseignéiert gouf.D'Täterbeschreiwung hei: Tëscht 30 a 40 Joer, franséisch geschwat, wuel aus Mëtteleuropa, ongeféier 1,70 m grouss, korpulent an eng brong Jackett.Opfälleg, esou déi Lëtzebuerger Police, wier, datt ëmmer bei eelere Leit geschellt gouf. Ob et sech allkéiers ëm dee selwechten Täter gehandelt huet, kéint nach net gesot ginn.