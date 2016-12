© RTL Télé Lëtzebuerg/Archivbild

D'Steierreform wär sozial, gerecht an ökologesch...ökologesch an deem Sënn, well se ëmweltbewosst Lenkungsmesuren hätt, sot den Henri Kox fir déi Gréng. Déi steierlech Lenkungsmesure sinn d'Fërdere vun der doucer Mobilitéit oder d’Besteiere vun Autoe mat méi héijen Emissiounen. An an den ëffentlechen Transport gëtt verstäerkt investéiert. Jo, et wär keng gréng Steierreform, mä et wär och keng rout an och keng blo, mä eng fir d'Land an d'Leit, sou nach den Henri Kox.



Um Mëttwoch de Mëtteg gouf an der Chamber iwwer déi nei Steierreform ofgestëmmt. Si gouf mat 32 Jo-Stëmmen an 28 Nee-Stëmmen ugeholl.Méi gerecht, méi flexibel, un d’Realitéiten ugepasst an transparent. Esou huet d’Joelle Elvinger, d’Rapportrice vum Gesetzprojet iwwert d’Steierreform, den Text e Mëttwoch de Moien beschriwwen.

Wéi vill kascht d'Reform? Doriwwer ass och e Mëttwoch de Mëtteg debattéiert ginn. De Finanzministère an d'Zentralbank rechne jo anescht, de Finanzminister gleeft awer un d'Richtegkeet vun den Zuele vun der Steierverwaltung. D'Reform géif 0,7% vun eisem Räichtum kaschten. 1,4%, wann een d'Zuele vun der Zentralbank hëlt.

Extrait Pierre Gramegna



De Roy Reding huet a senger Interventioun fir d'ADR kee gutt Hoer un der Reform gelooss, an och kee gutt un der Majoritéit. Gramegna a Berger wäre „Ligener um Vollek“, Zuelekënschtler. D'Reform wär net gerecht, si wär irresponsabel an net ze bezuelen. Et wéilt ee just nees d'Gonscht vum Wieler zréckgewannen a mat Zuelen, souzesoen, tricksen...

Déi Lénk an den David Wagner vermësse weider sozial Gerechtegkeet. Firwat ganz héich Revenuen net méi héich besteiert ginn, huet den Deputéierte vun déi Lénk gefrot.

E groussen Deel vun de Steierzueler soll jo entlaascht ginn an esou och méi Kafkraaft kréien. D'Reform kascht de Staat d'nächst Joer 373 Milliounen Euro. D'Zentralbank war mat enger anerer Berechnungsmethod op Fraisen vun 830 Milliounen Euro komm.Kritik un der Steierreform kënnt da scho vum Mouvement Ecologique, dee sech enttäuscht weist a mengt, datt et eng verpasste Geleeënheet wier, onse Steiersystem wierklech nohalteg an zukunftsorientéiert ze maachen.Esou géif e Steiersystem geschaf ginn, deen déi falsch finanziell Uräizer schaaft: de Verbrauch vu Ressourcen an Ëmweltbelaaschtung gi weiderhin promouvéiert, de Facteur Aarbecht awer benodeelegt.D'Chamber huet de Mëtteg och mat grousser Majoritéit, 55 Jo-Stëmmen, d'ADR an déi Lénk waren dogéint, dem Bäitrëtt vu Montenegro an d'NATO zougestëmmt.