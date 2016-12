Am fréie Mëttwoch Nomëtte koum et op der Diddelenger A3 Direktioun Stad zu engem Accident tëscht 7 Autoen. Kengem ass eppes geschitt.

Déi accidentéiert Gefierer stoungen op der Iwwerhuelspur an ee Moment hat et op där Plaz nawell fatzeg zeréck gestaut.De Réckstau, vum Beetebuerger Kräiz un iwwer 10 Kilometer bis op Kanfen a Frankräich, ass de Moment am gaangen sech nees opzeléisen.