Dat tëscht dem Depot vu Ponts et Chaussées an der Entrée Intermoselle op enger Distanz vun 2,5 Kilometer. D'Bussen an d'Camione vun der Intermoselle si vun dësem Barrage net betrëfft. Fir all déi aner Gefierer gëtt eng Deviatioun iwwer Käl ageriicht.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées procéderont à des travaux de réfection le jeudi 15 décembre 2016 entre 9 et 16 heures sur une distance de 2,5 kilomètres de la N33 entre Esch-sur-Alzette et Rumelange (dans les deux sens) après que des fissures y ont été constatées.

Barrages et déviations:

La N33 sera barrée entre le dépôt de l'Administration des ponts et chaussées et l'entrée d'Intermoselle sur une distance de 2,5 kilomètres.

Une déviation passera par Kayl.

Les autobus ainsi que les camions d'Intermoselle ne seront pas concernés par ce barrage.