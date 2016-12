Verwaltungsgeriicht / Reportage Eric Ewald



D’Faite ginn op den Oktober 2012 zréck, méi genee op den Dag vun der Hochzäit vun der ierfgroussherzoglecher Koppel. De Kommissär goung deemools, zesumme mat engem Aarbechtskolleg, am spéide Moie bei eng Bekanntschaft Kaffi drénken.

Kuerz no Mëtteg krut de Polizist dunn en Telefon vum nationalen Interventiounszenter, fir no enger Camionnette kucken ze goen, déi eng Pann hätt. Amplaz direkt dohin ze fueren, huet de Mann säin Handy geholl a Ponts&Chaussées ugeruff, e Mëssuechte vun de Regelen. Eng knapp Véierelsstonn drop krut de Polizist e weideren Appell. Hie gouf du gefrot, firwat hie säin Déngschtauto nach net beweegt hätt, a krut gesot, hie sollt op en Accident fueren.

Dem Mann gouf doropshi virgehäit, bei dës Bekanntschaft gefuer ze sinn an do eng Stonn giess ze hunn, amplaz dohin ze fueren, wou eng Camionnette gehënnert huet. Well hien domat géint d’militäresch Disziplin verstouss hätt, sech net verhalen hätt, wéi e Policekommissär dat sollt, an ewell eng disziplinaresch Virgeschicht hätt, sollt hien degradéiert a versat ginn.



16 Méint drop huet de Minister fir bannenzeg Sécherheet dunn decidéiert, dass de Polizist géif degradéiert ginn, 5 Joer laang keng Promotioun kéint kréien a géif versat ginn. Am Abrëll virzejoert hat de Mann Recours dogéint ageluecht, deen den Tribunal administrative awer am Juni dëst Joer zréckgewisen huet, ë.a. mam Argument, dass den Appell ze spéit erakomm wär. Doropshin hat de Polizist am Juli Recours op der Cour administrative ageluecht.

Do huet säin Affekot drop plädéiert, dass de Client net hätt kënne Stellung huelen zu den disziplinaresche Faiten, déi him virgehäit goufen, an de Staat méi Dokumenter zur Verfügung a méi Zäit gehat hätt, fir seng Positioun ze verdeedegen. Fir de Vertrieder vum Staat wär d’Zäit, déi de Polizist hat, fir sech ze preparéieren, dogéint duergaangen, an hien hätt och de ganzen Dossier matgedeelt kritt. An den Ae vun de Riichteren huet de Polizist net Recht, wann e seet, en hätt net kënne Stellung huelen zu den disziplinaresche Faiten, an d’Strof géint hie wär bedéngt duerch seng zolidd disziplinaresch Virgeschicht. Dem Mann säin Appell wär dowéinst zeréckzeweisen, grad sou wéi seng Fuerderung no enger Indemnité de procédure an Héicht vu 1.750 € fir déi zwou Instanzen, an dat éischt Uerteel vum Juni wär deemno ze confirméieren.