Géint 15.20 Auer koum et zu engem schwéieren Accident wéinst dem Chantier um Royal Hamilius.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

De Mëtteg géint 15.20 Auer gouf beim Chantier Royal Hamilius een Tourist schwéier blesséier, wéi ee Bagger ee Kabel vun engem Luuchtepotto mat ewech gerappt huet an doropshin den Luuchtepotto op de Passant gefall ass. De Mann ass schwéier blesséiert an d'Klinik bruecht ginn.



D'ITM war op der Plaz an mécht eng Enquête.