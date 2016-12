Et ass een amgaang, fir un engem Plang vun enger Medezin-Schoul am Grand-Duché ze schaffen, ma d'Etude lafen nach.

Iwwer déi geplangte Medical-School sinn nach ëmmer Etuden amgaang. Sot eis op Nofro den delegéierte Minister Marc Hansen. Hei am Land si schonn Generalistestudie méiglech, mä eben nach kee ganzt Medezin-Studium.

De Marc Hansen sot, un esou enger Medizin-Schoul géif geplangt ginn. Wann een déi Etuden an d'Zukunftspläng vun der Uni dann huet, da huet een d'Informatiounen um Dësch léien, fir déi Decisioune kënnen ze huelen. Dat soll awer schonn demnächst de Fall sinn, well een hei um Schlusssprint ass, fir esou Decisiounen ze huelen. D'Donnéeë wäert ee wuel am Ufank vum nächste Joer all um Dësch léien hunn. Esou eng wichteg Decisioun fir d'Uni an d'Land soll een awer net iwwer de Knéi briechen.

E Medizin-Studium ass vu sengem Opbau hier relativ komplizéiert. An engen éischte Stadium kéinten d'Studenten an der Uni integréiert sinn, well eben a ganz normale Raimlechkeete geléiert gëtt, sot de Marc Hansen weider. An der klinescher Phase vum Studium muss vill méi Opwand a Kollaboratioun mat Kliniken a Laboratoire gemaach ginn an dat verlaangt eng aner Organisatioun.

Och iwwer d'Geld muss geschwat ginn. Eng éischt Medical Schoool gëtt op 30 bis 70 Milliounen Euro geschat an dat Geld misst eben on top an de Budget vun der Uni kommen.