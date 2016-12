© RTL Radio / Claudia Kollwelter

Am nämmlechte Gebai ass och de Foyer Millebaach, deen an Zukunft soll ausgebaut ginn. Fir d'Maison des Associations wier dat am Fong eng gutt Geleeënheet gewiescht de Leit Sproochecoursen ze ginn, oder se soss an hir Aktivitéite mat anzebannen. Mä d'Virschléi schénge beim OLAI op daf Oueren ze stoussen.

Am Juni gouf an enger Reunioun mam OLAI am Familljeministere nach vu Säite vun der Maison des Associations proposéiert si géingen sech dann an Zukunft ëm d'Gestioun vum Foyer këmmeren, an d'Awunner ënnerstëtzen a begleeden. Am Juli huet d'Asbl e Compte-Rendue vun där Entrevue un den OLAI geschéckt. Reaktioune koumen dono awer keng méi, sou de President vun der Maison des Associations, Guy Reger. Et wéisst een net wéi eng ligne de conduite dat dote leet an et stéing ee virun engem grousse Fragezeichen.



Als eenzeg Alternativ krut ee fir de Service vun den Aktivitéite mat de Seniore Raimlechkeeten zu Izeg ugebueden. Do kéinten zwee Büroen ënner Daach kommen. Wat déi aner Servicer ugeet krut ee keng Méiglechkeeten opgewisen.



Vu datt dëst nämlech just e klenge Volet vun der Aarbecht vun der ASBL ass. Heiduerch géing d'Dynamik, déi iwwer Joren entstanen ass zerbriechen. Am Mee mussen se da wéi et schéngt eraus. Da misst ee kucke wat ee géif maachen, fir de Moment op alle Fall, weess een et nach net.



Nodeems d'Maison des Associations dunn op en neits den OLAI am Oktober ugeschriwwen huet vir gewuer ze gi wisou zanter hirem Bréif vum Juli keng Äntwert méi kéim, huet et geheescht, datt d'Gestioun vum Foyer an Zukunft vum LISKO, dem Lëtzebuerger Integratiouns- a Kohäsiounszenter, géing gemaach ginn.



Op Nofro bei der Ministesch Corinne Cahen am November, Raimlechkeeten zur Verfügung gestallt ze kréien, wou si all hir Aktivitéite kéinte regroupéieren, koum iwwerdeems bis haut nach keng Äntwert.