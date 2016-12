Den Dr Raphaël Pitti, professeur de médecine d'urgence, ancien médecin général de l’armée française; de Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes; de Brita Hagi Hassan, président du Conseil local d’Alep-Est (v.l.n.r.). © MAEE

De Brita Hagi Hassan huet an där Diskussioun ganz kloer Wierder fonnt, fir dat wat den Ament geschitt.



Déi ganz Welt kéint nokucken, wéi Russland, Syrien an den Iran mat terroristesche Methoden all Rettungsplang torpedéieren, dobäi wéilt hie just, datt d'Ziviliste gerett ginn.





De Brita Hagi Hassan, Buergermeeschter vun Aleppo Am Extrait héiert Dir déi franséisch Traductioun vum Buergermeeschter sengen Aussoen.



Aleppo: d'Häll op Äerd, a keen Enn a Siicht. (14.12.2016) Am RTL-Interview reagéiert de Brita Hagi Hassan, Buergermeeschter vun Aleppo-Ost, op déi aktuell dramatesch Lag an de vun de Rebelle kontrolléierte Quartieren.

Am RTL-Interview beim Jeannot Ries

De ganzen Interview mam Buergermeeschter vun Aleppo um Mëttwoch den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg an duerno och hei op RTL.lu.Um 19h30 ass och eng Konferenz am Mudam um Kierchbierg.Mam Buergermeeschter vun Aleppo a mam Dokter Raphael Pitti, Urgentiste an Expert an der Katastrophemedezin.Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

Le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn, a eu une entrevue avec le président du Conseil local d'Alep-Est, Brita Hagi Hassan, accompagné du médecin urgentiste, connu pour son engagement humanitaire en Syrie, le Dr Raphaël Pitti, à Luxembourg, le mercredi 14 décembre 2016. L'organisation de cette rencontre a été facilitée par Karolina Markiewicz.

Brita Hagi Hassan occupe le poste de président du Conseil local d'Alep-Est depuis son élection en décembre 2015. Ce Conseil ainsi que le Conseil du gouvernorat d'Alep ont été créés en mars 2013 pour assurer une continuité des services publics après le retrait du régime en juillet 2012. Entre cette date et le début de l'offensive des troupes gouvernementales en novembre 2016, Alep était divisée et le gouvernement n'occupait que la partie occidentale.

Le Dr Raphaël Pitti, professeur de médecine d'urgence, ancien médecin général de l'armée française, a témoigné d'un récent séjour humanitaire en Syrie et a décrit la situation d' «épouvantable».

La réunion a porté sur la situation humanitaire en Syrie, notamment sur l'importance de remédier à la situation humanitaire inacceptable à Alep.

Suite à cette entrevue avec Brita Hagi Hassan et Raphaël Pitti, le ministre Jean Asselborn lance un appel visant tout d'abord à permettre l'évacuation des assiégés de l'enclave d'Alep-Est sans risque de répression, puis à permettre l'accès de l'aide humanitaire à travers des couloirs qui doivent être protégés et, enfin, à protéger plus particulièrement le personnel de santé et les infrastructures de santé.

Le ministre Jean Asselborn a exprimé le soutien du Luxembourg à l'initiative de plusieurs ONG françaises d' «un ultimatum humanitaire». Cette initiative a déjà été soutenue par le président François Hollande le 12 décembre 2016.