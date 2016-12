© RTL Télé Lëtzebuerg/Archivbild

Vetternwirtschaft Psychotherapie / Reportage Annick Goerens



Psychologen géingen de Medeziner virgezunn ginn, wat d'Unerkennung als Psychotherapeut ugeet, an deemno ass och vun Vetternwirtschaft Rieds.

Dat ass op alle Fall d'Gefill vum Psychiater Dr. Jean-Marc Cloos, dee virun iwwer engem Joer eng Demande un de Conseil Scientifique, dee vum Gesondheetsministère agesat gouf, gestallt huet fir unerkannt ze ginn an awer bis elo nach keng Äntwert krut. Nodeems hien sech dunn renseignéiert hätt, koum eraus, dass nach iwwerhaapt keen Dokter eng Autorisatioun fir Psychotherapeut krut.

De Jean-Marc Cloos huet Medezin studéiert an huet eng Zousaz-Ausbildung an der Psychotherapie op der Uni zu Louvain gemaach, déi och vu ville Psychologen entaméiert gëtt. Bis ewell hätten awer just Psychologen no der Aféierung vum Gesetz eng Unerkennung als Psychotherapeut kritt. Hie wier en normalen Demandeur.

Un d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch riicht de Jean-Marc Cloos de Reproche, dass si sech vläicht misst un d'Regelen halen. Am Gesetz steet, dass een bannent 3 Méint soll eng Äntwert kréien, a sengem Fall wieren et der scho 15.

Ee vun de Grënn fir dës Formatioun unzebidden, war jo och fir den Accès an de Beruff ze limitéieren an den Titel vum Psychotherapeut ze schützen. Also z'evitéieren, dass Patienten u Leit geroden, déi just an e puer Weekend-Formatiounen de Metier geléiert hunn oder onseriéis Saache wéi Astro-Psychotherapie ubidden. A bei geléierte Medeziner, also Psychiateren, wier dat jo definitiv net de Fall, sou nach den Dr. Jean-Marc Cloos.