Um Donneschdeg de Moien huet den CR134 musse gespaart ginn, well am enke Sirdall e Camion mat senger Remorque ënnert enger Zuchbréck hänke bliwwen ass.

© RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira

© RTL Télé Lëtzebuerg - Domingos Oliveira

Géint 8 Auer war e Camion vu Mäertert a Richtung Manternach ënnerwee. Op enger Remorque huet hien eng Aarbechtsmaschinn transportéiert ... an déi war ze héich fir déi niddereg Zuchbréck kuerz viru Manternach.De Camion ass hänkebliwwen an huet mussen Demi-Tour maachen. Dat heescht an deem enken Dall vun der Sir an op enger Streck mat ville Kéieren: Hannerzeg fuere bis an den Agang vu Mäertert, wou en da sécher dréie kann ...Op der Plaz gouf awer och festgestallt, datt eng Flëssegkeet an d'Sir gelaf ass - wuel hydrauleschen Ueleg.D'Pompjeeë goufe geruff, fir duerno ze kucken.Kuerz virun 10 Auer um Donneschdeg de Moie war d'Streck vu Mäertert op Manternach nach ëmmer gespaart.