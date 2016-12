D'Oplo vum Sursis probatoire ass déi, dass hie sech psychiatresch behandele léisst. Donieft muss hie 1.500 € Geldstrof an der Partie civile 2.650 € Schuedenersatz bezuelen.De Condamnéierten hat tëscht Mee 2013 a Mäerz 2014 zu Esch eng Fra harceléiert a se ë.a. och ugegraff; am September an am November 2013 an am Januar 2014 hat hie si och geschloen.