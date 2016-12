Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Frontalier-Kanner aus Patchwork-Familljen benodeelegt? (09.06.2016) Ginn am Dossier vun de Studente-Boursë Frontaliers-Kanner aus Patchwork-Famillje benodeelegt? Domadder huet sech den Europäesche Geriichtshaff beschäftegt.

Dat huet den Europäesche Geriichtshaff um Kierchbierg en Donneschdeg de Moien decidéiert. Dat Uerteel huet natierlech Auswierkungen op Lëtzebuerg.Am Fall, mat deem sech d'Riichter befaasst hunn, goung et dann och ëm eng „Lëtzebuerger“ Affär. 3 Kanner hate géint eis Legislatioun geklot, duerch déi si keng Studiebourse kréie sollten, well an dësem Fall hire Papp net de geneteschen, mä eben de Stéifpapp war.