© RTL Radio Lëtzebuerg / Claude Zeimetz

Lancement "Movetogether": Rep. Claude Zeimetz



Lancéiert gouf de Projet vun der Mec Asbl., dem "Mouvement pour l'égalité des chances" aus dem Mëllerdall mat Sëtz zu Iechternach. Erkläerten Zil ass en interkulturellen Austausch tëscht de Flüchtlingen, déi op Lëtzebuerg kommen, an de Residentë mat Informatiounen iwwert d'Kultur an d'Liewen am Grand-Duché, Temoignagen an och déi arabesch Kultur.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Claude Zeimetz

© RTL Radio Lëtzebuerg / Claude Zeimetz

"Integratioun geschitt nämlech iwwer Kommunikatioun an Informatioun", seet d'Chef de projet Aurélia Pattou. Um Internet géifen d'Flüchtlinge wuel vill Informatioune fannen. Mä "Movetogether" wier awer nach eppes anescht: Hei géif et ëm den Accès zu prakteschen Infoe goen, awer och ëm kulturell Informatiounen, ëm d'Kultur vu Lëtzebuerg, fir déi een och en Uspriechpartner wéilt sinn, datt et wierklech zu engem Echange kënnt.De Magazine geet haaptsächlech op de Kont vun zwou Fraen. Nieft dem Aurélia Pattou huet besonnesch och d'Journalistin Ennas El Shareefi, déi als Flüchtling aus dem Irak op Lëtzebuerg komm ass, dru geschafft. Si zwee hunn zanter September mat ville Benevollen Artikele geschriwwen, illustréiert an iwwersat.D'Journalistin aus dem Irak seet sech ganz begeeschtert déi éischte Kéier an hirer Sprooch zu Lëtzebuerg schreiwen ze kënnen:"D'Artikele sinn iwwert eis Kultur. Mir wëlle gär eis Kultur mat de Lëtzebuerger deelen. A mir wëlle méi no zesumme kommen. An eiser éischter Editioun geet et ënnert anerem ëm Chrëschtdag. Wéi Araber a wéi Lëtzebuerger d'Fest feieren."Dernieft fënnt een an dëser éischter Nummer e spezielle Fokus op d'Famill mat och einfache Vokabelen op Lëtzebuergesch an Temoignagë vu Flüchtlingen a Persounen, déi Refugiéen opgeholl hunn. Fir d'nächst soll d'Fra am Mëttelpunkt stoen.De Lancement vu "MoveTogether" ass also gemaach, mat enger Oplo vun elo mol 2.000 Exemplairen.D'Zäitschrëft soll 4 Mol d'Joer erauskommen. Finanzéiert gëtt de Projet vun der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. Zousätzlech Ënnerstëtzung vu Privatleit wier awer och ëmmer wëllkomm, sou d'Aurélia Pattou.D'asbl huet wëlles, hir Zeitung an alle Flüchtlingsfoyeren am Land, an de Gemengen an den Offices sociaux vum Mëllerdall a beim Olai ze verdeelen. Fir de Rescht kritt een de Magazine den Ament just op Demande per E-Mail op. En Internetsite ass och an der Maach.

https://mecasbl.lu/mecasbl/comite/



E Mëttwoch den Owend um 18 Auer ass de Magazine offiziell mat enger Soirée am Iechternacher Trifolion lancéiert ginn. Nieft der Zeitung ass do och de Film "I am" vum Michel Ribero virgestallt ginn - e Film, an deem Flüchtlingen hir perséinlech Geschicht erzielen.