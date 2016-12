Dat war d'Reaktioun op d'Virwërf vum Psychiater Jean-Marc Cloos, deen d'lescht Woch een oppene Bréif un d'Gesondheetsministesch geschriwwen hat.

De Conseil Scientifique wär nämlech paritéitesch strukturéiert. Do sinn also 3 Medeziner dran an 3 Psychologen, déi nom Konsens-Prinzip Entscheedungen huelen, erkläert de President vum Rot, den Dr. Gilles Michaux. Weider wär et och net esou, dass am Fall, wou et emol keng Majoritéit gëtt, de President oder de Vizepresident eng Voix prépondérante hätt.



RTL-NEWS vum Donneschdeg: 17 Méint nom Gesetz: Nach ëmmer keng Unerkennung als Psychotherapeut



De Psychiater Jean-Marc Cloos hat am Bréif och kritiséiert, dass hien no iwwer engem Joer nach ëmmer keng Réckmeldung kritt hätt. An aktuell hätten och just Psychologen den Titel vum Psychotherapeut zougesprach kritt a keng Medeziner.



Den Dr. Gilles Michaux: "Et ass esou, dass d'Gesetz engersäits virgesäit, dass de Conseil Scientifique, wann et sech ëm Psychologen handelt, all déi Aspekter vun der Basisformatioun kann decidéieren. Bei de Medeziner ass et awer esou, dass dat an de Champs de compétence vum Collège médical fält. An et huet elo misse gekläert ginn, wien decidéiert do entspriechend. Do hu mir do elo eben e Wee fonnt."



A ganz besonnesch wär och de Fall vu Psychiateren, déi bis ewell souwisou schonn ëmmer hunn dierfte Psychotherapie ubidden. Den Dr. Gilles Michaux: "Well et hei och fir d'éischt huet misse gekläert ginn, kann et sinn, dass deen Ament och e Psychiater, deen natierlech och dann eng entspriechend Zousazformatioun gemaach huet an der Psychotherapie, zousätzlech och den Titel Psychotherapeut dierf droen. Deen en awer op der anerer Säit awer net brauch fir de Psychotherapie kënnen ze exerzéieren. An dat ass elo eng Fro, déi fir d'éischt och emol vum Conseil Scientifique huet misse gekläert ginn."



All déi prozedural Froen wären awer mëttlerweil gekläert an d'Demandë vu Psychologen a vu Medeziner gi vum Conseil Scientifique bannent der virgeschriwwener Zäit aviséiert.

De Gesondheetsministère bedauert iwwerdeems an enger Stellungnahm, dass et bei verschiddenen Dossieren effektiv méi laang gedauert huet an ass awer zouversiichtlech, dass dat an Zukunft méi séier wäert goen. Vun den 205 Demanden, déi bis ewell erakoume sinn, der awer just 26 vun Dokteren, dorënner och Spezialisten an der Psychiatrie. Vun den 205 goufe bis elo 85 Psychotherapeuten op Basis vum neie Gesetz autoriséiert.