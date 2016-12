Eng 53 Joer al Fra, déi mat engem kranke Mann gelieft huet, hat eng 48 Joer al Frëndin aus Albanien, déi keng Openthaltsgenehmegung hat. Si huet dës Fra doropshi mam Mann verkoppelt. Ee Mount nom Bestietnis ass de Mann gestuerwen, an de Bedruch koum eraus.

De Parquet huet an där Affär 3 Méint Prisong an eng Geldstrof fir "d'Kupplerin" an ee Joer Prisong an eng Geldstrof fir d’kuerzzäiteg Fra vum Mann gefrot, ass awer net géint e Sursis.



D’Uerteel gëtt den 19. Januar gesprach.