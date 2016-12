Fëschbech: Reportage Nico Graf



"D'Gemeng Fëschbech ass zwar en Eenzelfall, mä och e Muster-Exemplaire." Seet de Staatssekretär Camille Gira, nodeems hien de PAG, also den allgemenge Bebauungsplang, vun där Gemeng net acceptéiert huet.Zu Fëschbech géif sech beispillhaft weisen, wat an der Landesentwécklung schif leeft, seet de Camille Gira.

De Camille Gira huet kee Problem dermat, sech unzehéieren wéi de Michel Wolter, dee virun enger Dose Joer schonn op d'Geforen opmierksam gemaach huet, déi dohier kommen, wann d'Leit hir Wunnengen, hir Aarbecht, hire Shopping an hir Fräizäit net op enger Plaz ënner een Hutt kréien. An ëmmer mam Auto duerch d'Géigend rosen.Fëschbech?Déi Gemeng wier Landesmeeschter an der Entwécklung, esou de Camille Gira, wier se dach an de leschten 20-25 Joer ëm 150 Prozent gewuess, Lëtzebuerg hätt sech an där Zäit ëm 50 Prozent entwéckelt - dobäi wieren an där Gemeng guer keng Basisinfrastrukturen - a genee déi Problematik géif dozou féieren, datt mer alleguer am Verkéier erstécken.Fazit?"Et ass sécherlech e Paradebeispill fir eng Feelentwécklung. Wa mer dat net änneren an deenen nächsten 30-40 Joer a konsequent derfir suergen, datt iwwerall, wou Wunnenge geschaf ginn, och Aarbechtsplaze geschaf ginn respektiv ëmgedréint, an do, wou nei Quartieren entstinn, datt mer do och erëm Basisinfrastrukture wéi Akafen an aner Servicer ubidden, da kënne mer esou vill Tramme bauen an och esou vill Eisebunnsschinne leeën, wéi mer wëllen, da kréie mer de Mobilitéitsproblem net an de Grëff."De Camille Gira insistéiert awer, d'Regierung géif elo net absënns déi kleng Gemengen uechtert d'Land péngegen: Déi 105 Gemengen, déi am Gaange sinn, d'PAGen eranzeginn, géifen eng wéi déi aner gekuckt ginn. Och aner Gemengen do aus der Regioun wiere schwiereg gewiescht, ma do hätt en Dialog tëscht Schäfferot a Ministère stattfonnt ...Am Fong also geet et dem Camille Gira zu Fëschbech ëm Fëschbech an ëm d'Gesetzer, quitte datt him awer och politesch eppes opfält:"Ech stelle just fest, datt de Parteipresident vun der gréisster Oppositiounspartei an och de Spëtzekandidat de Leit Angscht maache mat enger ze schneller Entwécklung vu Lëtzebuerg um Terrain sinn dann awer CSV-Buergermeeschteschen a -Buergermeeschteren, déi awer grad de Wuesstem extrem forcéieren a klenge ländleche Gemengen, do gesinn ech schonn e grousse Widdersproch.Dat kléngt schonn no e bëssi Politik, hätt awer mat Fëschbech näischt ze dinn. Do misst ee sech u Gesetzer a Regelen halen; well vläicht géif ee sech jo um Geriicht erëmgesinn.