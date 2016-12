Am Juni scho war den Deel tëscht Audun-le-Tiche an Tiercelet fir den Trafic opgaangen.



Mat der Ouverture vun engem weideren Deel um Freideg, ass et da méiglech vum Belval bis op Villerupt ze fueren. Méi genee handelt et sech ëm ee 735 Meter laangen Tunnel, den ënnert dem Belval duerchféiert.



Domadder ass eng weider Etape gepackt. Et dierft allerdéngs nach eng Rei Joren daueren, bis och déi direkt Ubannung vun der Liaison Micheville mat der A4 Realitéit ass. Spéitstens 2020 soll dat de Fall sinn. De Käschtepunkt läit bei 350 Milliounen Euro.