Am Kader vun der neier PAG-Adoptiounsprozedur ass et zoulässeg, dass de Public déi sougenannt «strategische Umweltprüfung», kuerz SUP, begleedend zum Projet vum PAG zur Verfügung gestallt kritt: Dat huet d'Cour administrative en Donneschdeg an 3 Uerteeler zum Plan d'aménagement général vun der Gemeng Reisduerf festgehalen, dee stellvertriedend ass fir déi aner. Parallel dozou musse fir d'éischt de Gemengerot an dono den Inneminister eng gewëss Flexibilitéit bei der Evaluatioun vun de Remarke vun de Leit beweisen, wann déi Remarke fondéiert sinn.

Domat hunn déi zweet Riichter en 1. Uerteel vum Tribunal administratif iwwert de Koup gehäit: Déi éischt Riichter haten nämlech gemengt, d'Adoptiounsprozedur vun engem PAG wär ongëlteg, wann d'SUP dem Public begleedend zum Projet vum PAG zur Verfügung gestallt gëtt. An deem Fall wären all d'PAG-Projeten, déi aktuell an der Prozedur sinn, z'annuléiere gewiescht, a missten d'Prozeduren nees vu vir ufänken.

Doriwwer eraus huet d'Verwaltungsgeriicht nach eng Visite des lieux am Zesummenhank mat deene 6 Affären zum PAG Reisduerf decidéiert.