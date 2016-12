Wéi den Ilnas e Freideg matdeelt, leien e puer Modeller vu Gittere fir an d'Trap vun der Mark "Childwood" a "Geuther" net an de Sécherheetsnormen.

Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits et services (Ilnas) huet um Niveau vun enger europäescher Campagne 120 Barrièren op hir Sécherheet getest.

Verschidde Modeller entspriechen net de Standarden, dorënner och Barrièren, déi am Grand-Duché am Gebrauch sinn.