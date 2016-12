X

D'Gangsteren hunn dobäi Pefferspray agesat an d'Vendeusen domadder blesséiert.



Geklaut goufe Bijouen a virun allem Aueren.



Déi zwee Täter sinn nach op der Flucht, si sinn a Richtung Rue de la Synagogue geflücht.



Eng Spezialunitéit vun der Police sicht de Moment no hinnen.



D'Spuresécherung ass op der Plaz.



An am Moment gëtt all Auto zu Ettelbréck vun der Police kontrolléiert.



Och de Policehelikopter kreest iwwer der Pattonstad.



Beschreiwung vun de presuméierten Täter:



Zwee Männer vu wäisser Hautfaarf, deen ee kleng, mat engem schwaarze Rucksak, enger bloer Jackett an däischtere Kleeder; deen anere méi korpulent, schwaarz Jackett, schwaarz Kap a brong Hoer.