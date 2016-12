© RTL Grafik

D’Gemeng Suessem fënnt d’Iddi vun enger Seelbunn, déi den Zentrum vun Esch mam Belval soll verbannen, ganz interessant. Wann dëse Projet realiséiert sollt ginn, wär een eventuell bereet, sech drun ze bedeelegen. D’Seelbunn kéint da vum Belval weider op Bieles goen an dann erop op de Bieleser Gaalgebierg, seet de Suessemer Buergermeeschter George Engel.





Den Escher Schäffen Jean Tonnar, deen d’Iddi virun e puer Méint lancéiert huet, sot, datt am Gemengebudget 2017 am ganzen 80.000 Euro ageplangt sinn, fir eng Etude duerchzeféieren. D’Etude soll kucken, ob esou eng Seelbunn op deem Tracet iwwerhaapt ka realiséiert ginn, an ob genuch Passagéier do sinn, fir datt de Projet sech rentéiert.