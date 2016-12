Engersäits an der Prise en Charge, mä och an de Kontakter an de Relatioune mat den eenzele Partner a Prestatairen.

© RTL Radio / Claudia Kollwelter

E wichtege Volet war do d'Reforme vun der Kinesitherapie. Et geet virun allem ëm d'Opwäertung vum Beruff vum Kiné, seet de Jean-Paul Juchem vun der CNS. An der Konventioun goufen eng Partie Qualitéitsnorme festgehalen: Déi besoen, datt de Kinesitherapeut mindestens 20 Minutte mam Patient soll verbréngen. Da goufen och Grenzen agezunn, wéi vill Seancen am Prinzip normal sinn an déi net iwwerschratt solle ginn. Am grousse Ganzen sinn d'Qualitéitsnorme méi streng ginn, sou de Jean-Paul Juchem.





De Jean-Paul Juchem (Extrait 1)



Et ass och vill Wäert drop geluecht ginn, datt an der Zukunft d'Relatioun an d'Kommunikatioun, tëscht deem deen d'Kinesitherapie verschreift an deem deen se mécht, besser klappt. Do ass op der enger Säit de Bilan, deen den Dokter ka froen, ier en iwwerhaapt d'Kinesitherapie verschreift. Op der anerer Säit ass et d'Resultat, wat iwwert d'Fiche de Synthèse weider un den Dokter gi gëtt.

De Jean-Paul Juchem (Extrait 2)



D'Reform huet ënnert anerem als Zil, déi administrativ Traitementer an deem Beräich ze verbesseren, datt et méi einfach, méi séier a manner komplex ass.

Doduerch, dass sech déi finanziell Situatioun vun der CNS an de leschte Joren immens verbessert huet, huet een elo Sputt fir eng ganz Partie Saachen ze maachen - fir den Assuré direkt, a fir hir Partner.

An der Keess vun der Gesondheetskeess gesäit et zanter 2010 besser aus. De Sozialminister Romain Schneider, mat e puer Zuelen: 2014 war een nach bei engem Iwwerschoss wat d'Solden ubelaangt bei 6 Milliounen Euro. 2015 ass dëse Wäert op 105 Milliounen Euro erop gaangen an 2016 loung ee bei 129 Milliounen.



Wéi schonn op der Quadripartite ugekënnegt, gëtt d'Piqûre beim Plombéiere rembourséiert. Eng zweete Kéier den Zännsteen ewech maache pro Joer gëtt iwwerholl. Bei engem Brëll sinn et déi getéinte Glieser, an d'Kontaktlënse kritt ee vum nächste Joer u vu 6 Dioptrien u bezuelt, net eréischt vun 8 un.



Mä donieft probéiert d'CNS awer och de Kontakt mam Bierger ze vereinfachen, sou de President vun der Gesondheetskeess, Paul Schmit. Sou kënnt d'nächst Woch en neien Internetsite, deen d'Informatioune méi séierer soll un den Assuré vermëttelen.



En wichtegen Deel wier awer och den Accueil iwwer Telefon an de Service per Mail. Dëse gëtt 2017 nach emol ausgebaut, fir dass d'Leit méi séier hir Äntwerte kréien.



Fir d'éischte Kéier an 10 Joer ass d'Ekipp vun der Kees verstäerkt ginn, an dat wier och méi wéi néideg gewiescht fir déi nei Mesurë kënnen ëmzesetzen, sou nach de Paul Schmit.