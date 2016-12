Accident en Donneschdeg den Owend géint 17.20 Auer tëscht deman dem. En Auto war an e Gruef geroden, de Chauffeur gouf liicht blesséiert. Een Alkoholtest war positiv, de Führerschäin gouf nach op der Plaz dogehalen.Dann hat d'Police en Donneschdeg den Owend nach e puer méi speziell Asätz: Kuerz virun Hallefnuecht hat eng Patrulle op der A4 beiee Chauffeur ugehalen, deen am Zickzack ënnerwee war. De Mann wollt fir d'éischt mol guer net stoen bleiwen. An während en du kontrolléiert gouf, ass en iwwert d'Leitplanke geklommen, fir sengem Klengen déi grouss Welt ze weisen. Mam Auto mécht en dat an nächster Zukunft op alle Fall net méi: De Führerschäin gouf do behalen.Géint 3.30 Auer du gouf eng Patrull op d'geruff, well do zwee Leit sech an d'Hoer kritt haten. Während dem Tanken huet dunn ee vun den zwee Männer deen aneren mat Benzin besprëtzt an gedreet, en unzefänken. De Beamte sot de Mann, datt deen Aneren ze vill gedronk hätt an awer Auto gefuer wier. Och hei war de Führerschäin op der Plaz fort.