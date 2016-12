Polemik zu Esch, méi genee am Schoulwiesen. Et geet ëm déi sougenannte „Cours Intégrés“ fir portugisesch Kanner. Déi Coursen huet d'Gemeng fir dat nächst Schouljoer ofgeschaaft an elo gëtt et Streit. An et ass d' Fro, wouriwwer genee gestridde gëtt.





Schoulproblemer zu Esch / Reportage Nico Graf



Als éischt fält emol op, datt keen eppes an e Mikro soe wëll, keen aus dem Ministère, keen aus dem Schäfferot. Soit.

An dobäi ass d'Ausgangssituatioun relativ einfach. Och zu Esch gouf et fir eng 500 Kanner a 7 Schoulen an de sougenannte Sciences-Fächer, wëll soen, Geschicht a Geografie, do gouf et Parallel-Couren zu de normale Schoul-Couren, Parallel-Couren op Portugisesch fir portugisesch Kanner. Déi ginn dat nächst Joer ofgeschaaft, well et ass opgefall, datt um Terrain näischt geklappt huet. D'Schoulprogrammer ware net ofgeschwat, schlecht Coordinatioun, d'Kanner hätte schlecht geléiert a se haten um Enn immens Problemer mat de Sproochen, an deenen d'Couren hei am Land eben normalerweis gehale ginn. An engem Wuert: déi Parallel-Couren waren op Portugisesch, mä dat ass a war och schonn deen eenzege Virdeel dervun.

Problem: dës Coure gi vun néng portugiseschen Enseignantë gehalen, déi vum portugisesche Staat bezuelt ginn. An déi wëllen elo net, datt hier Couren ofgeschaaft ginn. Zimlech militant wëlle se dat net. A Gewerkschaftsartikele sinn déi zoustänneg Schoulpresidente mat Nazi-Vergläicher iwwerzu ginn, déi ee léiwer net zitéiert.

Et gëtt elo Leit, déi soen, déi Enseignanten, déi géife just ëm hier Aarbecht kämpfen, et géif hinne guer net ëm d'Kanner goen. Anerer soen, dat hei wier eng innepolitesch portugisesch Geschicht. Well am Portugal wieren demnächst Gemengewahlen an do géif sech dann nawell gär ëm d'Emigranten an hier Problemer gekëmmert ginn, eng Manéier fir ze weisen, datt ee sech ëm d'Leit këmmert, och ëm d'Landsleit, déi emigréiert sinn. An anere Wieder: Diaspora, Emigratioun a Problemer mat der Integratioun am Ausland sinn d'Sujeten am Hannergrond.

Et geet awer och méi einfach, méi banal. Nämlech ëm bannenzeg Lëtzebuergesch Froen, vun der Zort. Wann et schonns Parallel-Coure gëtt, wien assuréiert do d'Qualitéitkontroll, wie mécht d'Inspektioun?

Well d'Kanner, déi ginn hei am Land an d'Schoul, kréien hei Educatioun a Formatioun, an eben net a Portugal.