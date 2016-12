Atypesch Frontalieren / Reportage Nadine Gautier



Wa mir iwwert d’Zukunft vum Grand-Duché op laang Dauer kucken, musse mir d’Entwécklung vun der Groussregioun mat berécksichtegen, fënnt d'Fondatioun IDEA. Och, well ëmmer méi Leit op déi aner Säit vun der Grenz wunne ginn, sougenannten atypesch Frontaliere sinn.

Vun 2001 bis 2011 waren et iwwer 16.000 Salariéen. Opgefall ass, datt d’Zuel vun de atypesche Frontalieren, also Residenten, déi Salariéen am Grand-Duché sinn an an d’Groussregioun wunne ginn, an d’Luucht geet. Ee Grond dofir ass ganz kloer de Logement, erkläert de Vincent Hein vun der Fondatioun IDEA. D'Zuel vun de Proprietairen ass an de leschte Jore vun 20 op 57 Prozent eropgaang. Si gi vun engem Locataire vun engem Appartement zu engem Proprietair vun engem Haus.2005 haten nach 1.900 atypesch Frontalieren déi Lëtzebuerger Nationalitéit, haut wier ee scho bei 5.700 ukomm. An d’Majoritéit vun deene ass an Däitschland, ënnert anerem bei Perl, wunne gaang. Op der zweeter Plaz leit d’Belsch an duerno déi franséisch Grenz. Dachs sinn et jonk Koppelen, déi béid schaffen an zesummen eng Famill wëlle grënnen. Fir en éischte Schratt gi si iwwer d'Grenz, och wa si méi spéit vläit zeréck op Lëtzebuerg wëlle kommen. Sondage weisen awer, datt knapp 3/4 vun de Leit léiwer zu Lëtzebuerg bliwwe wieren.D’Zuele géife weisen, datt eppes un der Logementspolitik misst geännert ginn, mengt den Vincent Hein. Allerdéngs hätt d’Phenomen och ee positiven Impakt. Lëtzebuerg profitéiert vun den Aarbechtskräften an d'Grenzregioun huet mat deene Leit wichteg Ressourcen.An awer gëtt et och eng zweet, negativ Säit. D'Zäit an d'Distanz, déi d'Leit zeréck leeën, verduebelt sech.Doniewent géife saturéiert Infrastrukture kaschten.Bei déi 16.000 atypesch Frontaliere sinn net d’Familljen oder d’Partner vun de Salariée matgezielt ginn, erkläert de Vincent Hein. An och déi Residenten, déi hei am Grand-Duché offiziell nach eng Adresse hunn, zum Beispill fir d’Scolarisatioun vun hire Kanner hei am Land z’erméiglechen, sinn net an de Statistiken integréiert.