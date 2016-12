© AFP (Archivbild)

Am Laf vun der Enquête konnten d'Beamten an de leschte Méint erausfannen, datt 7 Männer regelméisseg Kokain aus Frankräich op Lëtzebuerg importéiert hunn, fir d'Dealeren an der Stad an zu Esch ze beliwweren.



Zesumme mat franséischen Unitéiten hunn d'Lëtzebuerger dunn Ufanks der Woch zougeschloen. Zu Lëtzebuerg goufen 2 Dealer verhaft, di aner 5 goufen zu Lonkech festgeholl. Si sollen an nächster Zäit u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn. Dernieft goufe ronn 11 Kilo Kokain an ëm di 21. 000 Euro konfiskéiert.