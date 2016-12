E Freideg den Owend gouf et op der Theaterplaz an der Stad eng Manifestatioun vir de Leit zu Aleppo ze gedenken.

Manifestatioun an der Stad

© Sandra Bintz

D'Leit hate Plakater matbruecht an hu mat Käerzen Aleppo op de Buedem geschriwwen.Mat der Manifestatioun op der Theaterplaz wollt een Matgefill ausdrécken a weisen, dass een un d'Leit zu Aleppo denkt an si net eleng do stinn.