E Freideg den Owend gouf an der Rue de Nospelt zu Kielen e Proxy-Delhaize-Geschäft iwwerfall.

© Police

Ee vun den 3 Täter hat eng Waff dobäi. D'Gangstere waren donkel ugedoen an hunn Englesch geschwat.Si hunn sech mat engem donkele VW Caddy duerch d'Bascht gemaach.Verdächteg Persounen am Raum Kielen sollen direkt der Police ënnert der Nummer 113 gemellt ginn. Et soll ee keng Persoune mathuelen.