Et ass deels näischt méi gaangen. E puer honnert Mënsche waren op der Stater Gare blockéiert an et gouf Verspéidunge vun e puer Stonnen. En techneschen Tëschefall hat fir d'Pann gesuergt.Kuerz no 17.30 Auer war en Alarm bei den CFL ausgeléist ginn an de ganzen Zuchverkéier huet misse gestoppt ginn. Och gouf et en Ausfall am Stellwierk zu Beetebuerg.Géint 18.20 Auer huet d'CFL offiziell eng Stéierung gemellt, kuerz drop de Vermierk, datt kee Bus disponibel wär.D'Ersazbussen hunn effektiv stonnelaang op sech waarde gelooss. D'Zich sinn nees lues a lues gefuer. Eréischt kuerz virun 21.00 Auer huet sech d'Situatioun nees normaliséiert.