De José Piscitelli



Am Suessemer Gemengerot koum et um Freideg zu engem Eclat: Den LSAP-Conseiller a Fraktiounsspriecher José Piscitelli krut an der rout-grénger Koalitioun net méi déi néideg Réckendeckung, fir virun President vum Suessemer "Office social" ze bleiwen.Hien hätt sech an de leschte 4 Joer intensiv an der Sozialpolitik agesat, ouni sech an d'Gemengepolitik anzemëschen, seet sou de José Piscitelli. Dat géif elo einfach ewech geheit ginn.

D'Patricia Arendt



D’Patricia Arendt vun Déi Lénk schwätzt an dësem Kontext esouguer vu "knaschteger" Politik. De José Piscitelli hätt sech näischt virzewerfen a wann d'Partei intern e Problem huet, soll se deen och intern léisen. Et kéint ee jo lo behaapten, dëst wier eng demokratesch Wahl gewiescht, mä déi ganz Saach war vu vir bis hannen concertéiert an d'Leit goufen am Virfeld kontaktéiert.

De Goerges Engel



Den sozialisteschen Député-Maire Goerges Engel erkläert dës Decisioun duerch Differenzen tëscht dem Conseiller Piscitelli an der Suessemer LSAP, déi net méi z'iwwerbrécke waren. Et hätt een net aus partei-politeschen Interesse gehandelt.

D'Nathalie Morgenthaler



Zu Suessem gouf e Freideg den Owend am Gemengerot awer och de Budget fir d’nächst Joer ugeholl. Et ginn net manner wéi 41,5 Milliounen Euro an de Logement, Sport a Schoulinfrastrukturen investéiert.Donieft gouf och mat Unanimitéit d’Zukunft vun de Kierchefabricken aus der Gemeng bestëmmt. D’Conseillère Nathalie Morgenthaler vun der CSV präziséiert, datt en Accord de principe zeréckbehalen, nodeems d'Kierche vu Bieles, Éilereng, Suessem an Zolwer sollen an de Kierchefong goen. D'Metzerlacher Kierch bleift a Gemengenhand, huet