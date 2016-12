Zu Keespelt goufen 51 Automobilisten tëscht 22.30 Auer an 23.20 Auer op Alkohol getest. An 3 Fäll war d'Resultat positiv an et gouf protokolléiert. 1 Führerschäi gouf agezunn.eng aner Alkoholkontroll war nach zu Bartreng tëscht 00.30 an 01.30 Auer. Hei goufen 69 Chauffer kontrolléiert, an 2 Fäll war d'Resultat positiv an 1 Führerschäin war fort.Zu Steeën stoung e Gefier umvirun engem Pompjeesgebai de queesche Wee matten an der Strooss.Umhuet d'Police en Auto gestoppt, deen zu Esch am Zickzack ënnerwee wor.Zu Bartreng dann ume weidere alkoholiséierte Chauffer, dee de Schäin agezu krut. Grad wéi e Mann an der Stad, deen umugehal ginn ass.Op der Aire de Berchem war e Mann umhannert dem Steier ageschlof. Eng Zeien hat der Police gemellt, hie wier virdrun op d'Bensinstatioun gefuer komm.Umhuet de schëllege Chauffer no engem Accident zu Capellen refuséiert en Otemtest ze maachen, de Mann konnt d'Gläichgewiicht net méi halen.Umdann kee Mann, mä eng Automobilistin, déi um P&R zu Miersch hannerzeg an e Luuchtepotto geknuppt ass.Géintkrut en Automobilist tëscht Héiweng a Garnech e Bam ze paken. Den Test war positiv, de Führerschäin gouf agezunn an et gouf protokolléiert.Zu Wolz huet eng Policepatrull umzwee accidentéiert Ween entdeckt. De Chauffer vun engem vun den Gefierer hat d'Kontroll verluer an an ee geparkten Auto gerannt.Och zu Maarnech war ume Chauffer am Zickzack ënnerwee. Den Alkoholtest war positiv.Zu Madeleinen, um, war en Automobilist ze séier ënnerwee, war net ugestréckt an hat gedronk.Umass eng Policepatrull zu Alzeng op en Auto opmierksam ginn, deen ze séier ënnerwee wor. D'Police huet dem Chauffer geblénkt, e soll méi lues maachen. De Chauffer huet gebremst, ma de Beamten ass dunn opgefall, datt den Auto vir keng Placke méi hat. Doropshin wollte si de Mann kontrolléieren, dee probéiert huet sech duerch d'Bascht ze maachen. Hie konnt gestoppt ginn. De Chauffer hat e Fuerverbuet an hat gedronk.