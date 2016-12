Méi héich hiergaangen, ass an der Nuecht op e Samschdeg géint 00.45 Auer an de Rives de Clausen an der Stad.

E Mann hat sech do mat e puer Leit ugeluecht, huet och op e Sécherheetsbeamte gespaut an e geschloen. Den aggressiven an alkoholiséierte Client koum an de Passagerarrest a gouf protokolléiert.Op der Stater Gare ass um Hallefnuecht nach e Mann verhaft ginn, deen zwou Persounen den Handy geklaut hat. De Kontroller huet den Onéierleche sou laang festgehalen, bis d'Beamten e festgeholl hunn.