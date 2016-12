Am Kader vun den Aarbechte fir de Shared-Space-Projet an der Avenue Grande-Duchesse Charlotte ass dës Woch déi éischt Couche Makadamm geluecht ginn.

D'Strooss an d'Commercë sinn dann elo och erëm méi accessibel fir d'Foussgänger.

D'Aarbechten haten Ufank des Jores am Deel tëscht dem Projet "Am Duerf" an dem Parvis vun der Kierch ugefaangen. Am Fréijoer 2017 gëtt dës Zon amenagéiert wann den definitive Belag op d'Strooss kënnt.

Méi Detailer ginn et den Owend am Reportage am Journal op Radio an op Télé Lëtzebuerg.