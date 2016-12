© Cisea

Wéi et vun de Pompjeeë vun Esch heescht, stoung e Raum an deem den Dispatching gemaach gëtt, komplett a Flamen.



D'Pompjeeën haten de Brand no 45 Minutten ënner Kontroll an et ass kengem eppes geschitt.

D’Escher Pompjeeë goufe vun hire Kollege vun de Schëfflenger Pompjeeën ënnerstëtzt.

Op der Plaz ware vum CISEA, d’Pompjeeë mat 4 Ween a 16 Leit, d’Schëfflenger Pompjeeën an eng Ambulanz vun der Protex.





Zu Hemstel huet um 14.30 Auer e Kamäin gebrannt. An zu Miersch huet et géint 16.50 Auer op engem Balcon geflaamt.