© RTL Mobile Reporter Joé Weis

Beim Virfall ass Kengem eppes geschitt, well déi Jonk sech mat Zäiten a Sécherheet bruecht hunn.D'Pompjeeën op der Plaz hunn de Won mat schwéierem Otemschutz geläscht. D'Streck huet während dem Asaz op där Plaz missen op enger Spur gespaart ginn.Wéi den 112 mellt, koum et op eise Stroossen zu 3 Accidenter mat 3 Blesséierten an 1 Mol hat et gebrannt.Kuerz no 19.00 Auer krute sech tëscht der Lameschmillen a Wanseler 2 Ween ze paken. Hei goufen 2 Leit verwonnt.Tëscht Schëffleng a Féiz war um 19.13 Auer e weideren Accident mat engem Auto an engem Blesséierten.Um 03.52 Auer hat et nach am Rondpoint Iergäertchen gerabbelt. Hei gouf kee blesséiert an um 23.32 Auer hunn tëscht Ëlwen a Munneref beim Waassertuerm Botte gebrannt.