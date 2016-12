An der Nuecht op e Sonndeg hat et kuerz virum Tunnel Houwald an Direktioun Iergäertchen gerabbelt. En Automobilist war do an d'Leitplanke gaang.

© Police

Wéi d'Police schreift, war de Chauffer géint 03.50 Auer mat sengem Gefier ongebremst a de "Prellbock" geknuppt, deen an der Ofzweigung vun der Tréierer A1 fir op d'Diddelenger A3 steet. Kengem ass eppes geschitt. Ma well den Alkoholtest positiv war, krut de Mann de Führerschäin ewech geholl a gouf protokolléiert.Wéi den 112 mellt, koum et op eise Stroossen zu 2 aneren Accidenter mat 2 Blesséierten. Kuerz no 19.00 Auer krute sech tëscht der Lameschmillen a Wanseler 2 Ween ze paken. Hei goufen 2 Leit verwonnt an tëscht Schëffleng a Féiz war um 19.13 Auer en Accident mat engem Auto an engem Blesséierten.Zu Miersch gouf géint 18.40 Auer en Automobilist kontrolléiert, bei deem den Drogentest positiv wat. De Chauffer huet den Auto misse stoe loossen a krut e Protokoll. Géint 03.00 Auer huet do een anere Chauffer de Schäi missen ofginn, well e gedronk hat.