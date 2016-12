De Pierre-Dimitri Gore-Coty



Se hu sech schonn a méi wéi 550 Stied op der Welt néiergelooss. Zanter de leschte Méint peilt déi amerikanesch Transport-Plattform Uber och Lëtzebuerg un, eent vun de leschte Länner, an deem de kalifornesche Betrib nach net am Taxisecteur matmécht. Dat confirméiert den Direkter fir Uber Westeuropa, de Pierre-Dimitri Gore-Coty am RTL-Interview, a schwätzt do vun engem ganz staarken Interessi um Lëtzebuerger Marché.D'Demande bei de Residente fir hire Service wier op alle Fall schonn do, dovunner ass de jonke Geschäftsmann iwwerzeegt. Zéngdausende Leit hätten d'App schonn erofgelueden, obwuel Uber nach guer net operationell ass.D'Entreprise schéngt och aus Feeler a juristesche Problemer an der Vergaangenheet geléiert ze hunn. Uber géif et ëm e konstruktiven Dialog mat de politesche Responsabelen zu Lëtzebuerg goen, betount de Pierre-Dimitri Gore-Coty. Wat Lëtzebuerg sou intressant mécht, ass den enorm héijen Undeel u Privatautoen, dee fir d'Gréisst vum Land dach erstaunlech wier, mat alle Problemer am Trafic, wat dat matsechbréngt. An engems wier d'Taxioffer deier an net fir jiddereen accessibel. Sollt Uber sech néierloossen, géif ee sécher méi niddreg Präisser ubidden.

De François Bausch



Besonnesch d'Stad Lëtzebuerg wier gutt, fir den digitale Service gëeegent. Privatleit mat Privatautoen, déi jo besonnesch kontestéiert sinn, wëll ee keng op d'Lëtzebuerger Stroossen schécken, duerfir awer richteg Chaufferen. Alles anescht géif och guer net vun der Regierung an der aktueller Gesetzgebung erlaabt ginn. Den Transportminister François Bausch, deen haaptsächlech d'Gespréicher mat Uber féiert, pocht nämlech op kloer Regelen a Limitte vum Uber-System. Déi digital Revolutioun dierf net op Käschte vun de Sozialsystemer goen.

Uber-Dossier am 10bis1 / Reportage vum Claude Zeimetz



Dozou gehéiert, datt d'Chaufferen, déi fir Uber fueren, cotiséieren an hir Steiere bezuelen. An engems huet d'Regierung scho virun zwee an engem hallwe Joer Barrièren an d'Gesetz ageschriwwen. Locatiounsautoe mat Chauffer dierfe just Trajete vun op d'mannst enger Stonn unhuelen an et muss virdrun e Kontrakt ofgeschloss ginn.Dem Pierre-Dimitro Gore-Coty no géif een op e konstruktiven Dialog setzen a sech eréischt dann zu Lëtzebuerg néierloossen, wann déi verschidde Säite sech eens sinn. An deem Sënn probéiert Uber, et iwwerhaapt mol net de ganz ëmstriddene Modell UberPop zu Lëtzebuerg z'implantéieren. Dee Modell, dee mat Privatleit ouni Taxichaufferlizenz schonn am Ausland verklot gouf. Et wéilt een eenzeg an eleng mat professionelle Chauffere schaffen, sou den Uber-Chef fir Westeuropa am RTL-Interview.Zesumme mat Deloitte, invitéiert Uber e Méindeg iwwregens an d'Rotonden an der Stad, wou een de Businessmodel vun der Entreprise an hir Visioun vun der Mobilitéit wëll virstellen.