Enn November haten zu Lëtzebuerg 16.772 Leit - 8.420 Männer an 8.352 Fraen - keng Schaff: De Chômagetaux loung domat bei 6,2%, d.h. 0,1 Prozentpunkt ënnert deem vum Oktober. Bannent engem Mount huet d'Zuel vu Persounen, déi keng Aarbecht hunn, ëm 47 Unitéiten ofgeholl!

Wann ee bei d'Leit ouni Schaff déi 5.264 dobäi zielt, déi an enger Beschäftegungsmesure dra waren (dat entsprécht engem Plus vun 98 Unitéiten), da kënnt een op 22.036 Persounen ouni fest Aarbecht. Dat ass e Plus vun 51 Unitéiten am Verglach mat Enn Oktober.





Op den 30. November hunn donieft 6.637 Leit vun der Chômageindemnitéit profitéiert, wat der, op ee Mount gekuckt, 73 méi waren. Vun deene 6.637 waren der 504 an enger Beschäftegungsmesure.



De leschte Mount goufen der Adem 2.358 oppe Plaze gemellt; doriwwer eraus waren dee Moment 4.924 Plazen net besat. Am meeschte gesicht ware Leit aus de Beräicher Support fir Betriber, Servicer fir d'Leit an d'Collectivitéit an Hôtellerie, Restauratioun, Tourismus, Fräizäit an Animatioun.

Kuckt een d'Chômagezuelen op 12 Méint, dann notéiert een eng Baisse vun 873 Leit ouni Schaff oder vu 4,9%. Dovun hu v.a. Demandeurs d'emploi vun ënner 30 Joer profitéiert: Deenen hir Zuel huet bannent engem Joer ëm 7,5% nogelooss.



Am November hu sech 1.961 Leit bei der Adem ageschriwwen, 661 dovun eng éischt Kéier.

D'Stater Agence vun der Adem ass déi, an där déi meescht Chômeuren ageschriwwe sinn (mat 6.585); hannendru kommen Esch (3.644) an Dikrech (1.967). An der Waasserbëlleger Agence sinn der dogéint "just" 793 gemellt. 4.635 Leit op der Sich no enger Aarbecht haten tëscht 50 an 59 Joer, 4.501 tëscht 40 an 49 Joer an 3.951 tëscht 30 an 39 Joer.



Wat d'Beschäftegungsmesuren ugeet, sinn der 1.650 a Mesures spéciales: Dat sinn net-indemniséiert Demandeurs d'emploi, déi vun enger Asbl en charge geholl ginn. Do hannendru kommen der 900, déi an Activités d'insertion professionnelle sinn, kuerz AIP (dat sinn zäitweileg Affectatiounen, déi vum Service national d'action sociale organiséiert ginn), a 649, déi vun engem Contrat d'initiation-emploi profitéieren, kuerz CIE (déi si fir Jonker ënner 30 Joer, déi eng praktesch Formatioun kréien).