En cette période sombre avec brouillard, pluie et mauvaise visibilité, les piétons risquent de ne pas être vus ou d'être vus trop tard par les automobilistes.



Dans l'obscurité, l'automobiliste n'aperçoit un piéton vêtu de vêtements foncés qu'à une distance de 25 mètres. La pluie et le brouillard diminuent encore cette visibilité.



Un piéton muni d'accessoires réfléchissants par contre sera perceptible à une distance de 140 mètres ce qui diminue significativement le risque de collision.



En analysant les circonstances des différents accidents survenus entre 2011 et 2015, près de 65% des collisions entre un véhicule et un piéton se sont produits dans l’obscurité. Tués/total Piétons tués Blessés graves/total Piétons blessés graves 2011 33 6 317 53 2012 34 6 339 64 2013 45 5 316 38 2014 35 3 245 35 2015 36 7 319 52

Le ministère et la Sécurité routière recommandent: aux piétons et aux autres usagers vulnérables d'accroître leur sécurité par des vêtements et accessoires réfléchissants;

aux automobilistes de redoubler de vigilance. Quelques conseils:



Piétons: soyez visibles! Équipez-vous de vêtements avec matériel réfléchissant intégré, de brassards, de vestes, de bandes réfléchissantes aux parapluies, de plaquettes réfléchissantes – autant d’accessoires pour être vu à grande distance par les automobilistes.

Marchez face à la circulation sur les routes de campagnes et portez le gilet de sécurité obligatoire.

Tenez compte de la vitesse et de la distance des véhicules qui s’approchent. Assurez-vous d’être vu par les automobilistes.

Mettez un collier réfléchissant à votre chien. Joggeurs: Soyez visibles! Munissez-vous de brassards réfléchissants et portez des vêtements avec des éléments réfléchissants intégrés.

Portez un gilet de sécurité qui est obligatoire si vous empruntez la chaussée hors agglomération. Automobilistes: Soyez visibles! Allumez les feux lorsque les conditions de visibilité l'exigent.

Signalez en temps utile vos manœuvres.

Adaptez votre vitesse.

Assurez-vous que les vitres et les feux du véhicule sont propres (en hiver déblayés de neige ou de givre).

Prenez en compte les erreurs potentielles des piétons dans la circulation. Pour sensibiliser et encourager le grand public, le ministère du Développement durable et des Infrastructures et la Sécurité routière ASBL ont organisé une distribution de 2.500 brassards réfléchissants ce dimanche 18 décembre 2016 à Luxembourg-Ville.