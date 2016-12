Um Méindeg koum et an der Mëttesstonn zu Diddeleng op der Haaptstrooss zu engem Accident mat 3 Autoen.

Et huet relativ séier zeréck gestaut, sou datt de Verkéier huet missen deviéiert ginn. Ee vun den Chauffeuren hat keng Steiere bezuelt, een aneren huet op eng Kéier gesot, datt seng Fra gefuer wier. Vun den aneren zwee Chauffeuren hat dat awer keen esou richteg gesinn. Well de Mann ze vill gedronk hat, gouf op d'mannst mol ee Protokoll geschriwwen.Dat selwecht gëllt och fir ee Chauffeur, deen op derkontrolléiert gouf. De Mann hat ze vill gedronk, wollt awer nom Blosen kee weideren Alkoholtest méi maachen. Op Uerder vum Parquet gouf de Führerschäin konfiskéiert, wat de Mann awer just méi aggressiv gemaach huet. Mat Hänn a Féiss hätt e sech gewiert, wéi d'Beamten e mat op de Büro wollten huelen. Dobäi wier hien awer och am Gesiicht blesséiert ginn, sou datt en nach virun der Zell am Spidol huet misse passéieren.