Dat mécht dës Gemeng zu eng vun de gréisste Verléierer vun der Reform, déi negativ Konsequenze wäerten sech och laangfristeg nach bemierkbar maachen, dat mengt op d'mannst den CSV-Deputéierten Emile Eicher.Wéi vill d'Gemengen no der Reform an de Fonds de l'Emploi mussen abezuelen, ass eng relativ komplizéiert Rechnung. Fir d'Gemeng Wëntger kënnt bei der Rechnung eraus, dass se amplaz vun 61.000 Euro demnächst 1,6 Milliounen Euro muss abezuelen, bal dat 30-facht also. Zwar gi se iwwert e puer Joer kompenséiert, den Emile Eicher, CSV-Deputéierten. Et wier awer ee gelungene System, wou een eppes wech geholl kritt, wat een duerno kompenséiert nees zréck kritt.

Bevëlkerungswuesstem wier e Mëttel fir déi héich Chargen iergendwann kënnen ze stemmen, dass dat an der Gemeng Wëntger geléngt, ass awer éischter onwahrscheinlech. Wampech wier och eng Verléierer-Gemeng, sou den Emile Eicher. An e puer Joer hätten déi vill méi Depensen fir déi Recetten, déi se kréien.

Déi temporär Kompensatiounsmoossname sollen iwwregens iwwert déi nächst 5 Joer funktionéieren.