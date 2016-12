Den Optakt mécht en Dënschden de Mëtteg vu 14.30 Auer un de sozialisteschen Deputéierten Claude Haagen mat sengem Budgetsrapport.E Mëttwoch de Moien da sinn et d'Explikatioune vum Finanzminister Pierre Gramegna, éier e Mëttwoch de Mëtteg d'Fraktiounscheffe vun deenen eenzele Parteie Positioun huelen.En Donneschden de Moien ergräifen dann d'Deputéiert d'Wuert. Duerno gëtt iwwert de Budget fir dat anert Joer ofgestëmmt.Nieft dem Budgetsrapport steet e Mëttwoch nach eng EU-Direktive iwwer Immobiliekreditter um Ordre du Jour.Ee Joer nom Akraafttrieden vun der Reform am ëffentlechen Déngscht gëtt d'Legislatioun iwwert d'Steierverwaltung un déi nei Reglementatiounen ugepasst.Weider Punkte sinn d'PAN-Gesetz iwwert d'Aarbechtsorganisatioun, an Adaptatiounen um sougenannte Paquet Ferroviaire.Fir den Ofschloss vun dëser Chamberwoch beschäftegt sech d'Parlament mat enger Motioun vum CSV-Deputéierten Laurent Mosar an där d'Regierung opgefuerdert gëtt, all politesch Initiativen ze ënnerstëtze fir d'Sécherheetssituatioun zu Aleppo a Syrien ze verbesseren.