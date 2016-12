© Domingos Oliveira/RTL

E 44 Joer ale portugiseschen Aarbechter ass bei Aarbechten un enger Stolkonstruktioun nieft der Zuchbréck vum Viaduc an d'Déift gefall.



Et gouf nach probéiert, hien ze reaniméieren.



De Mann, deen an der Belsch gewunnt huet, ass awer u senge Blessure gestuerwen. De Parquet gouf informéiert an d'ITM war op der Plaz.