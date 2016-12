Duerch d'Raster gefall: Alternativen zum Schoulsystem? (19.12.2016) Iwwer 1600 Schüler verloosse pro Joer d'Schoul ouni en Diplom oder Certificat. Vu ronn engem Véierel ass gewosst, dass se sech an anere Schoulen erëm aschreiwen

Et sinn immens ënnerschiddlech Situatiounen, déi net mat enger Mesure ze léise sinn.Mir hunn eis e Bild gemaach an 3 Beispiller ugekuckt.Eng Schoul an der Belsch, d'Ecole de la deuxième chance an d'Lëtzebuerger Waldorfschoul.