Um Sonndeg de Mueren ass e jonke Mann vu 5 Persounen an der Rue de Bouillon an der Stad zerklappt ginn.

Tëscht 5.30 a 6.00 Auer um Sonndeg de Mueren ass e jonke Mann, um Wee vun enger Disko bei d'Parkhaus, vun enger Grupp vu 5 Leit provozéiert ginn.D'Affer war mat Kollegen ënnerwee. De jonke Mann krut e Schlag an d'Gesiicht an ass doropshin op de Buedem gefall. Wou en um Buedem loung, ass e nach mat Féiss gerannt ginn. D'Affer ka sech just erënneren, dass d'Täter Lëtzebuergesch geschwat hunn.D'Affer huet staark Verletzungen um Kapp an am Gesiicht. D'Police sicht no Zeien, déi eppes gesinn hunn.Informatioune si fir d'Police um Telefon 4997-4500.