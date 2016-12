Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Et wieren nëmmen Haiser ouni déi néideg Infrastruktur gebaut ginn, esou d'Argumentatioun vum Staatssekretär Camille Gira. Op laang Dauer hätt dat Verkéiersproblemer matsechbruecht. D'Buergermeeschtesch vu Fëschbech Marianne Brosius-Kolber wëllt dat awer esou net akzeptéieren, et hätt een zwar vill Bauautorisatioune ginn, awer och un d'Infrastruktur geduecht. Et gouf nämlech och ë.a. eng Maison Relais gebaut.

Extrait Marianne Brosius-Kolber (1)



Dass duerch ze mann Infrastruktur ze vill Trafic géif entstoen, och dat wëll d'Marianne Brosius Kolber esou net stoe loossen.





Extrait Marianne Brosius-Kolber (2)



D'Gemeng Fëschbech huet unanime decidéiert, elo Asproch beim Verwaltungsgeriicht géint dem Ëmweltministère seng Decisioun anzeleeën.



Camille Gira iwwer Fëschbech: "Sécherlech e Paradebeispill fir eng Feelentwécklung"