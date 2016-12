X

Et ass eng Success-Story. Soe se um Findel am Cargo-Center iwwer sech selwer. Wou se um Dënschdeg gefeiert hunn, datt et de Cargo-Center zanter 20 Joer gëtt.

An datt et geschäftlech erëm de Bierg op geet, oder?

20 Joer Cargo-Center / Reportage Nico Graf



Eng Zuel seet, datt d'Geschäfter erëm lafen, no schwierege Joren. 810.000 Tonnen händele se dëst Joer am Cargo-Center a sinn domat neelech erëm um Avant-Kris-Niveau vun 2007, deemools waren et bal 900.000 Tonnen, duerno goung et de biergof an elo erëm eng zolitt Hausse. Alles gutt, also? Jo wéint de besseren Zuelen. Nee, well de Cargo generell an de Laberenten ass, well d'Gewënn-Marge ganz kleng sinn. Seet och de CEO Adrien Ney.



Am Cargo sinn d'Volumen do, dëst Joer ganz staark am November an Dezember. Bei der Cargolux ass ee ganz zouversiichtlech, datt een déi grouss Acteuren, déi een am Moment huet, och hale kann, well ee vill vun deenen ofhängeg ass. Nieft der Cargolux hat och Qatar-Airways eng grouss Croissance dëst Joer.

Wann ee mam Adrien Ney schwätzt, da schwätzt een also ganz séier iwwer de Cargo generell an iwwer d'Cargolux am speziellen, déi hien lueft a lueft, mat Ënnertéin. Cargolux huet e ganz grousse Know-How an eng ganz moderne Flott. D'Cargolux huet eng weltwäit Reputatioun an eng Flexibilitéit, déi net all aner Gesellschaft huet. An dowéinst ass de CEO och zouversiichtlech, och wann d'Cargolux eng schwéier Phase hat. Bis elo konnt ee sech ëmmer op d'Aktionäre vun der Cargolux verloossen, déi d'Entreprise ënnerstëtzt hunn. An och an Zukunft hofft den Adrien Ney, datt dëst esou bleift.

Wann et néideg ass. Wëll soen: wann et muss sinn, hëlleft hei een deem aneren, de Staat der Luxair, déi der Cargolux an de Cargo-Center kritt iwwerall matgehollef.

Conclusioun en cascade. Den Adrien Ney gleeft un d'Cargolux, un d'Luxair-Cargo an de Cargo-Center an datt een an Zukunft och wäert zesumme stoen.



Den Infrastrukturminister François Bausch dogéint warnt, well am Cargo d'Marge ganz kleng sinn.